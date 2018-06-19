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«Уколы красоты» теперь можно делать отечественным препаратом

Сегодня, 10:44

В современном мире погоня за красотой и молодостью охватила все слои населения. Российские специалисты разработали собственный препарат для проведения «уколов красоты», который уже прошел сертификацию и доступен на рынке.

Государственная программа по импортозамещению коснулась всех отраслей производства, не осталась в стороне и индустрия красоты. Так в течение последних трех лет ученые создали филлер для применения в косметологии. Как известно, на сегодняшний день для совершения «уколов красоты» и коррекции возрастных изменений кожи специалисты используют исключительно импортные препараты.

Сообщается, что разработкой российского аналога занимались в научно-исследовательской компании «Сколково», а в основу российского препарата положен германий – органическое соединение, которое создается по инновационным технологиям. Результаты тестирования полученного учеными препарата показали, что российский аналог филлера не уступает по своим качествам зарубежному аналогу и также быстро возвращает коже упругость, молодость и эластичность.

Известно, что поклонницы «уколов красоты», коих в России не мало, смогут опробовать препарат на себе уже в конце августа. Привлекать потребителей он будет не только качеством, но и ценой, которая в несколько раз ниже аналогов. Также российские ученые в текущем году планируют выпустить на рынок еще несколько инновационных косметических препаратов, которые не имеют аналогов в мире.

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