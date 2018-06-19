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В Эквадоре и Перу ученые нашли пять новых исчезающих видов змей

Вчера, 23:30

Исследователи видят угрозу для рептилий от людей и готовы решиться на кардинальные меры.

Группа исследователей смогла открыть новые виды рептилий после успешных экспедиций 2013 и 2017 годов. Главной особенностью стали цепи питания этих змей, они поедают улиток и лягушек. Среди предпочтений новых видов нашли и особое время суток для приема пищи. Биологи присвоили змеям латинские имена: Dipsas bobridgelyi, Sibon bevridgelyi и Dipsas klebbai. На основе данных экспедиции удалось воссоздать эволюционное дерево змеи Дипсадини, основанное на 298 последовательностях ДНК. После того, вместе ученые ввели в структуру пять новых видов.

«Эти змеи не опасны для человека, но люди опасны для него», – авторитетно констатировали исследователи.

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