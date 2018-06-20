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Учёные спасут носорогов пересадкой фекалий коал

Сегодня, 06:45

Специалисты намерены испытать разработанную методику, чтобы как можно скорее приступить к сохранению популяции редких видов.

Пересадкой фекалий намерены решить вопрос исчезновения некоторых коал австралийские учёные из Университета Западного Сиднея. Как известно, данный вид животных достаточно избирателен в еде. Коалы питаются исключительно листьями эвкалипта. Поскольку всё чаще случается так, что данного растения на всех попросту не хватает, то это приводит к резкому сокращению популяции животных. Проблема заключается в том, что зачастую коалы могут питаться исключительно одним или несколькими видами эвкалипта.

Большинство растений просто не усваиваются в организме животного. Решить этот вопрос можно пересадкой фекалий, которые разнообразят микрофлору кишечника и позволят изменить рацион без ущерба для их здоровья. Подобный «трюк» учёные также намерены провернуть с другими исчезающими видами, например, если всё выйдет так, как того хотят специалисты, то они спасут белых носорогов.

Напомним, что не так давно в Кении умер последний на Земле самец северного белого носорога. Учёные опасаются за популяцию данного вида и хотят продлить их род искусственным путём.

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