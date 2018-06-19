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"Рыба и черная икра": Меню космонавтов станет более разнообразным

Сегодня, 09:45

Чтобы подготовиться к освоению дальнего космоса необходимо решить множество проблем. О многих из них неспециалисты даже не представляют.

Одна из них касается обеспечения космонавтов как можно более полноценным питанием. Уже в июле меню тех, кто находятся на МКС, станет более разнообразным.

Сообщение об этом сделал Александр Агуреев, который в Институте медико-биологических проблем возглавляет отдел питания.

Согласно предоставленной им информации, меню космонавтов добавится рыбными блюдами: солянкой из судака, солянкой рыбо-овощной, карпом с овощами, голубцами рыбными в томате, пловом из судака.

Помимо того, пищевой запас космонавтов пополнится десятью банками чёрной паюсной икры.

Естественно, меню космонавтов разнообразят и другими блюдами из говядины и телятины. Отмечено появление в нём мясного борща, картофельного пюре с грибами, мясо-овощной запеканки, чахохбили, свиной вырезки и, даже, сырокопчёных колбасок «Пиколини».

Не забыли специалисты и о молочных продуктах: йогуртах с различным вкусом, твороге с орехами или чёрной смородиной и, естественно, коровьем молоке.

Из напитков космонавты получат разнообразные кисели, компоты и чаи. На десерт они смогут полакомиться «Грильяжем в шоколаде», дробленой брусникой, печеньем имбирным и шоколадом «Вдохновение».

Всё это будет отправлено на МКС с грузовым кораблём, который планируют запустить с Байконура 10 июля.

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