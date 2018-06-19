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Поезда доставили блоки ракет-носителей «Союз» на космодром Восточный

Сегодня, 09:34

Их запустят в космос предварительно уже в декабре текущего года.

Недавно на станцию «Ледяная» прибыли гружённые железнодорожные составы. Они доставили на космодром Восточный блоки ракет-носителей «Союз – 2.1а» и «Союз – 2.1б». Об этом рассказали представители пресс-службы Роскосмоса.

После проведения процесса обмывки, привезённые части ракет перевезут в склад блоков. Там контейнеры вскроют, а ступени переведут в режимы хранения.

Стоит отметить, что «Союз – 2.1а» и «Союз – 2.1б» вместе со спутником «Метеор-М» и «Канопус-В» запустят в космос по запланированному предварительному графику в декабре текущего года. Эти запуски будут уже четвертыми и пятыми, которые совершаются с космодрома Восточный.

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