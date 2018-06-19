Сегодня, 09:06

Ученые смогли раскрыть тайну существования странной коровы-бульдога, которую раньше описывал Чарльз Дарвин. Животное, как оказалось, не мутант, а отдельный вид.

Ученые доказали существование коровы-гоблина. Морды таких животных были похожи на бульдога. Такой тип коров имел приплюснутую морду, но при этом животные могли дышать без каких-либо препятствий. Это были коровы породы ниата, и, по отношению к другим видам, были намного меньше. Таких животных неоднократно замечали на территории Аргентины 180 лет назад. Окончательно этот вид вымер ближе к началу двадцатого века.

Генетики были очень заинтересованы изучением вида ниата. Изучив скелет коровы, ученые сделали определенные выводы. Корова-бульдог, которую так долго изучал Чарльз Дарвин, на самом деле существовала. Короткая морда коровы не мешала дышать из-за того, что дыхательные пути остались ровные.