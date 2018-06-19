VistaNews.ru


Ученые доказали существование коровы-гоблина

Сегодня, 09:06

Ученые смогли раскрыть тайну существования странной коровы-бульдога, которую раньше описывал Чарльз Дарвин. Животное, как оказалось, не мутант, а отдельный вид.

Ученые доказали существование коровы-гоблина. Морды таких животных были похожи на бульдога. Такой тип коров имел приплюснутую морду, но при этом животные могли дышать без каких-либо препятствий. Это были коровы породы ниата, и, по отношению к другим видам, были намного меньше. Таких животных неоднократно замечали на территории Аргентины 180 лет назад. Окончательно этот вид вымер ближе к началу двадцатого века.

Генетики были очень заинтересованы изучением вида ниата. Изучив скелет коровы, ученые сделали определенные выводы. Корова-бульдог, которую так долго изучал Чарльз Дарвин, на самом деле существовала. Короткая морда коровы не мешала дышать из-за того, что дыхательные пути остались ровные.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые поделили коров на оптимисток и пессимисток

Ученые описали древнейший случай трепанации животного

Ученые: древние охотники Сибирской Арктики использовали бусы как паспорта

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем