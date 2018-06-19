Учёные Приморья скоро разгадают язык дельфинов

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Специалисты усиленно работают над проблемой языкового контакта с наиболее развитыми видами животных. Это касается и обитателей морских глубин.

Учёные Приморья полагают, что очень скоро разгадают язык дельфинов. Согласно полученной информации, они подобрались к этому уже очень близко.

После этого, полагают специалисты, можно будет без особого труда «договариваться», например, с рыбами или кальмарами.

Исследованием дельфинов учёные Приморья не ограничиваются. В ТИНРО-центре уже произошло проведение первых экспериментов в попытке установить языковый контакт с касаткой. Как сообщается, его результаты обнадёживают.

В то же время об окончательных сроках, когда человечество начнёт общаться с дельфинами, которых многие считают выходцами из Атлантиды, не сообщается.