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Пришельцы 30 лет проводили опыты над телом американки

Сегодня, 07:53

Неединичная история проникновения в тело женщины стала постоянной угрозой и для ее дочери.

Пришельцы 30 лет проводили опыты над телом американки. Инопланетяне атаковали ее, начиная с 1987 года. Женщина искренне надеялась, что эти воспоминания дурной сон и выдумки, однако ее подсознание твердило о другом. Женщина, находясь в здравом рассудке, описывает акты входа в ее тело необычных трубок и препаратов. Эти манипуляции провоцировали головные боли, сыпь и кровотечения.

Американка рассказывает в деталях процесс слияния ее мозга с необъяснимым. Манипуляции с ее телом продолжаются и по сей день. Уфологи верят женщине, что она стала жертвой нападения инопланетян. Во всех эпизодах атак НЛО муж и дочь женщины попадали во временную петлю, в которой у них наступал ступор и потеря ощущения течения времени.

К слову, в данных военных США размещены неопровержимые доказательства существования внеземных цивилизаций. Секретный отчет ВВС США доказал связь НЛО с людьми в Нимице.

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