Ученые разгадали революционный способ фотосинтеза

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Теперь придется переписать современные учебники по биологии. Некоторые типы растений используют инфракрасный свет для фотосинтеза.

Ученые рассказали, что существует еще один вид фотосинтеза. С новым механизмом агрофермеры смогут выращивать растения более эффективнее, чем раньше. Об этом исследователи сообщили в пятницу, 15 июня. Известно, что большинство растений использует красный цвет для жизни, однако ученые выяснили, что некоторые растения пользуются инфракрасным светом. Новый вид фотосинтеза растений был найден в Йеллоустоуне и на некоторых пляжах в Австралии.

Всегда считалось, что растение использует зеленый хлорофилл «а» для сбора света, однако этот вид хлорофилла собирает свет таким образом, что только красные лучи могут давать растениям необходимые ферменты для жизни. Однако при инфракрасном свете подключается хлорофилл «ф», способный выращивать растение намного быстрее.