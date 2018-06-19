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Самый длинный день в 2018 году в Москве продлится 17 часов 33 минуты

Сегодня, 07:26

В Северном полушарии астрономическое лето наступит после 21 июня.

В столичном планетарии заявили, что самый длинный день в 2018 году в Москве продлится 17 часов 33 минуты. Ориентируют ученые людей на возможность ощутить необычно долгие сутки уже 21 июня. Россияне делают прогнозы на этот необычный день, а астрономы уверяют, что опасности этого явления для человека нет. После 21 июня наступить астрономическое лето. День летнего солнцестояния был одной из любимых тем фольклористов многих стран мира. Этому дню приписывали необычные силы и возможности.

К слову, ученые презентовали в Сети ролик, в котором указали ТОП-8 угроз для человечества. Примечательно, что опасность представляют для обитателей голубой планеты космические явления и физические нарушения функциональности Солнечной системы.

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