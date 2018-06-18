Ученые: Вспышка чумы зафиксирована в США и на Мадагаскаре

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Смертельная опасность ожидает и жителей европейских стран, которые до сих пор могут путешествовать в опасные места. Даже антибиотики не всегда могут спасти больных этим серьезным недугом, поэтому эксперты предложили свои методы защиты.

Ученые рассказали, что вспышка чумы зафиксирована в США и на Мадагаскаре, где в прошлом году от болезни умерло 140 жителей острова. Смертельный случай произошел и в штате Айдахо, где бактерию бубонной чумы подхватил подросток, который позднее скончался. В страны Европы недуг может добраться лишь через инфицированных людей или блох, укусы которых являются опасными, наравне с нападением крыс, которые переносят чуму.

По мнению ученых, в последующие несколько лет путешествовать на Мадагаскар не стоит вовсе, а находящимся там людям следует обезопасить себя от контакта с зараженными и прямого взаимодействия с теми же крысами. Для этого необходимо надевать штаны, полностью прикрывающие ноги, а также носки и другие средства защиты, в том числе – использовать репеллент от насекомых.