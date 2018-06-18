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Ученые: Теплая вода мирового океана губит альбатросов

Сегодня, 21:55

Популяция птиц находится под угрозой по причине постоянного повышения температурного режима вод в конце зимы, заявили исследователи. Самка данного вида производит всего одно яйцо в год, и такие показатели говорят о многом.

Ученые пришли к выводу, что теплая вода мирового океана, пусть и косвенно, но губит чернобровых альбатросов, которые считаются одними из крупнейших птиц. Когда температура воды поднимается, хищники фиксируют наличие пищи посредством специальных «индикаторов», отчего альбатросы чаще погибают, не успев оставить потомство.

Специалисты убеждены, что дальнейшее повышение температуры океанической воды в конце зимы лишь усугубит ситуацию. По словам ученых, самка альбатроса откладывает яйцо в октябре, созревает птенец в декабре, а уже в конце марта он больше похож на взрослую особь и должен выживать самостоятельно.

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