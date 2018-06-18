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Страшные ритуалы жертвоприношений себе подобных и каннибализма происходили на территории современной Европы около миллиона лет назад.

Обнаруженным останкам почти 1 миллион лет, о чем говорят результаты исследований. Раскопки были проведены в Испании в одном из богатейших для археологии и открытий регионов, а найденный вид назвали homo antecessor, который может быть прямым предком homo sapiens.

Ученые нашли древнейших в Европе пещерных людоедов, о чем говорит характер повреждений на костях. Эксперты зафиксировали множественные царапины, которые могли появиться во время поедания и разделывания тела острым предметом. Вполне возможно, что homo antecessor осуществляли обряды жертвоприношений, а также поедали друг друга с другими целями.

Как показали результаты исследований, появился данный вид людей около 949 тысяч лет назад, а время существования homo sapiens, к примеру, – 300 тысяч лет назад. Эксперты убеждены, что homo antecessor можно назвать древнейшим человеческим видом, более того, с традициями каннибализма.