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Российские учёные создали пломбу для легкого

Сегодня, 20:09

Специалисты разработали композитный материал, который можно успешно применять в хирургии.

Российские учёные из Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий создали пломбу для лёгкого. В перспективе из данного материала в будущем можно выращивать органы для трансплантации. Делать это можно на основании биоматериала пациента. Данная разработка призвана решить проблему лечения туберкулёза. Пока что выращивать новые органы учёным не удаётся, но вместе с тем у них уже есть возможность производить пломбы, которые остаются в организме без вреда для здоровья на протяжении продолжительного периода времени.

Ранее мы писали, что ученые создали 3D-трупы для уникальных экспериментов. Данная разработка решит сразу несколько проблем. В первую очередь проблему морали, ведь в настоящее время молодым специалистам приходится практиковаться на мёртвых людях.

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