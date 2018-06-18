Ученые: Диета приводит к депрессии и тревоге

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Диетические продукты меняют микрофлору кишечника, вызывая негативные последствия. Исследование провели американские ученые из Диабетического центра «Джослин» под началом Рональда Кана.

Американские ученые заявляют, что диета приводит к депрессии и тревоге. В рамках исследования грызунов разделили на две группы, одна из них получала исключительно диетическое питание, а другие имели привычный рацион. Было установлено, что мыши на диете имели повышенный уровень тревожности. Если им давали антибиотики с жирами, то состояние нормализовалось.

По словам Рональда Кана, диетические продукты меняют микрофлору кишечника, раздражая ее. В результате развиваются микробы, которые провоцируют возникновение депрессии и тревоги. Исследование позволит правильно подбирать продукты человеку, который хочет похудеть без негативных последствий.