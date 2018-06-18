Астронавты: На Луне есть города инопланетян

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Астронавты из США Баз Олдрин и Нил Армстронг совершили посадку на поверхность Луны в 1969 году. Оба участвовали в миссии «Аполлон-11», а после их возвращения NASA решили провести пресс-конференцию. Из стенограммы, которую удалось получить после, стало понятно, что Армстронг заявил о существовании инопланетян.

Нил Армстронг, самый известный американский астронавт, заявил, что на Луне есть города инопланетян. Исследователями была опубликована засекреченная видеозапись, которую по их словам, сделали участники миссии «Аполлон-11».

Уфологи верят в подлинность данной записи и считают, что на спутнике Земли есть жизнь. На видео показаны мегалитические строения инопланетных рас. Запись также демонстрирует многоуровневые здания, сделанные из блоков с колоннами, в которых есть окна и двери.

NASA настаивает на том, что видео, попавшее в сеть, является «фейком». Вопрос о том, может ли быть жизнь на Луне и других планетах Солнечной системы, до сих пор изучается.