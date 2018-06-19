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Ученые объяснили, как вода попадает в мозг

Сегодня, 03:30

За данный процесс ответственность несет «ионный насос» - трансмембранный белок на поверхности клеток. Как оказалось, сосудистое сплетение также вносит свой вклад в транспортировку жидкости, но он является незначительным.

Ученые объяснили, как именно вода попадает в мозг – головной и спинной. Примерно поллитра жидкости ежедневно перекачивается внутри организма и становится спинномозговой, а попадает она туда из крови. «Ионный насос» в этом деле служит средством для «прокачки» ионов определенного типа против направления градиента их концентрации.

Исследователи считают, что в случае успешных экспериментов и выведения способности контролировать попадающую в спинной мозг жидкость, у них появится возможность вывести медикаменты, которые помогали бы пациентам бороться с внутричерепным давлением и другими недугами, в том числе тромбами и кровоизлияниями в мозг, без постороннего вмешательства.

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