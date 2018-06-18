11-летняя девочка сфотографировала на отдыхе с родителями лох-несское чудовище

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Только с начала года монстра снимали и фотографировали уже три раза, а очевидцев в несколько раз больше. Поэтому исследователи решили понять, с чем имеют дело, пока не стало слишком поздно.

1 июня британская семья из Йоркшира, находясь на отдыхе в Хайленд Лодж, сфотографировала лох-несское чудовище. Около 22:30 младшая дочь семейства фотографировала, как на поверхности озера играет свет. В один момент девочка увидела, как по озеру плывёт нечто странное: голова чудовища торчала из воды и двигалась против течения. В итоге очевидцы сфотографировали монстра, и он сразу же исчез.

Перед этим 30 апреля очевидец из Ирландии заснял длительное видео лох-несского чудовища, которое просто плавало по воде. Перед этим медработник из Донегала наблюдал за озером Лох-Несс через веб-камеру. В итоге он увидел, как монстр плывёт к своей любимой бухте Уркхарт. Там он погружается под воду, а затем снова поднимается к поверхности, выбрызгивая из себя огромное количество воды. Кстати в 2017 году официально зарегистрировано 11 случаев с монстром, что является абсолютным рекордом.

В итоге учёные в связи с активизацией лох-несского чудовища решили найти в озере его ДНК, а также ДНК всех живых организмов, которые ранее не были зарегистрированы наукой.

Профессор Нил Джеммелл из Университета Новой Зеландии в Отаго, который руководит экспедицией, заявил, что легенде о лох-несском чудовище можно дать биологическое объяснение. Учёные собираются анализировать пробы воды из разных участков озера. Таким образом они хотят найти в воде крохотные остатки кожи, перьев, шерсти или же фекалий монстра.

По словам профессора, миф о лох-несском чудовище часто объясняют огромными сомами или осетровыми. Исследование сможет подтвердить или опровергнуть все эти теории.