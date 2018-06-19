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Необычный камень с иероглифами найден в Краснодарском крае

Сегодня, 01:30

Недалеко от базы отдыха «Крымская поляна» участник Армавирского отделения русского географического общества Сергей Флоров нашел интересный камень на берегу реки Афипис.

Четкий рисунок на камне очень похож на иероглифы. У исследователя появилась гипотеза, что следы на камне могут иметь внеземное происхождение. Находка была отправлена исследовательскому сообществу по изучению древних артефактов «Исида». Вскоре был получен ответ. Исследуемый камень с локальным проявлением инородного включения и имеющий форму окатанной водой обломочной осадочной породы – песчаниковый валун, а включение – окаменелость, представленная следами жизнедеятельности ископаемых организмов.

На камне выявлены инородные включения, которые образуют рисунок, похожий на сетку. По мнению ученых, колония червей-илоедов была придавлена глинисто-песчаной массой во время Мелового периода. Масса окаменела, вместе со следами червей.

Такие экспонаты называют биоглифы. Ученые рассказали, что это не первый биоглиф, который найден в Краснодарском крае.

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