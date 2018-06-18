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Учёные рассказали о жизни на спутниках экзопланет

Сегодня, 17:27

Самые большие из них обладают объектами, которые похожи на нашу Луну. Размеры таких планет благоприятно влияют на небольшие космические тела, защищая их от метеоритов и высоких температур, а это всё приводит к появлению биологических существ.

Учёные из Калифорнийского Университета Южного Квинсленда рассказали, что науке сейчас известно больше 100 огромных экзопланет. Эти находки были сделаны только за последние 9 лет, то есть с момента запуска телескопа «Кеплер». Спутник должен разыскивать планеты вне Солнечной системы.

Во время наблюдений специалисты нашли не только газовых гигантов, но и планеты земной группы. Они атмосферно и геологически похожи на Землю. Было открыто и несколько экзопланет, которые имеют колоссальные размеры. В основном, ими были газовые гиганты, но интерес для науки здесь представляют их спутники.

Дело в том, что планеты с большой массой и силой притяжения защищают спутники от метеоритов и температур главного светила системы. Выполняя защитную функцию, они дают своим спутникам возможность обзавестись атмосферой и всеми земными признаками.

Говоря о жизни на спутниках стоит отметить, что сейчас учёные собираются изучить два потенциально-обитаемых участков космоса. Для обнаружения этих лун уже планируется построить специальное оборудование.

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