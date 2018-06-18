Учёные нашли микробы, препятствующие считыванию ДНК

Сегодня, 17:24

Ни один другой живой организм такого ранее не демонстрировал.

Группа исследователей из Германии и Великобритании сделали уникальное открытие, которое меняет представление о правилах чтения ДНК в целом. Учёные нашли микробы, препятствующие считыванию генома. В частности, им удалось обнаружить уникальные свойства некоторых дрожжей. В ходе исследований выяснилось, что кодон ЦТГ у них кодирует не лейцин, а серин.

Отдельно специалисты отмечают, что штаммы одного дрожжевых грибков Ascoidea asiatica, интерпретируют ЦТГ совершенно случайным образом. Один раз они считывают его как лейцин, другой раз – как серин. Ранее ничего подобного у живых организмов обнаружено не было.

Ранее мы писали, что курение вызывает изменения в ДНК. К такому выводу пришли учёные на основании практических лабораторных исследований.