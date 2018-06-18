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Астрологи: Конец света в 2018 году отменяется

Сегодня, 17:15

Предотвратить преждевременный апокалипсис удалось благодаря благоразумию политических лидеров.

Конец света, запланированный на лето 2018 года, вероятнее всего, не состоится. К такому выводу пришёл физик-астролог Георгис Гьялвас из Греции. По его словам, до осени человечеству не суждено было дожить, поскольку уже этим летом во всём мире начались бы необратимые процессы, которые привели к гибели всего живого на планете, однако этот сценарий по всей видимости отменяется.

Поводом к этому послужили несколько факторов, в том числе обострение ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. В то же время благодаря благоразумию политических лидеров удалось предотвратить катастрофу. В частности, ключевую роль в этом сыграли президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын. Они проявили волю к переговорам и мирному урегулированию, что привело к некоторой нормализации ситуации в мире.

Ранее мы писали, что пророчество предрекает летом 2018 года апокалипсис. Причиной тому послужит борьба за лидерство между ведущими странами мира.

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