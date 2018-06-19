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Российские ученые превратили сельхозотходы в уникальную наноцеллюлозу

Сегодня, 00:45

В Москве, на мероприятии BioTechWorld представили способ превратить сельскохозяйственные отходы и бактерии в уникальный материал - наноцеллюлозу. Из него можно создавать фильтры и протезы конечностей.

Ученые из города Бийска презентовали свое «бюджетное» открытие. Для этого, по словам российских ученых, необходимо выращивать бактерии рода Gluconobacter, из которого можно при заморозке получить не обычную целлюлозу, а наноцеллюлозу. Им удалось превратить сельхозотходы из бесплатного сырья в уникальную наноцеллюлозу. Для реализации роста бактерий необходимо все же поддерживать специальные условия и питать образовавшиеся колонии глюкозой.

Ученые отметили, что это является более дешевым способом, чем другие методы производства. Исследователи надеются, что им удастся разобрать технологию производства полностью. Отметим, наноцеллюлоза используется в медицине, системах очистки воды и других полезных вещах.

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