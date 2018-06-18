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Западные химики намекнули, что имена открытых в России элементов «нелегальны»

Сегодня, 16:59

Эксперты настаивают, что информации по ним собрано недостаточно, что и является главной причиной спора. Речь идет о московии и теннессине, которые расположились в таблице Менделеева под номерами 115 и 117.

Западные химики намекнули, что имена открытых в России элементов «нелегальны», а цепочки их распадов могут быть не связаны между собой, что является причиной пересмотра сведений об элементах. Тем не менее, специалисты не отрицают, что в дальнейшем экспериментально могут быть подтверждены все полученные ранее результаты по поиску москивия и теннисина.

Спор у западных специалистов завязался по той причине, что в последние годы многие химики, физики-ядерщики и другие специалисты продолжают соревноваться, выводя элементы сверхтяжелого типа, которые могут быть добавлены в пустующие строчки таблицы Менделеева.

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