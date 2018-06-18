Табак в Северной Америке курили еще три тысячи лет назад

Вчера, 23:45

Археологи обнаружили еще век назад курительную трубку со следами никотина. Ученым удалось выяснить примерное время, когда ее сделали.

Джон Расс из Родес-колледжа со своей командой ученых исследовали находку американцев, найденную во время раскопок древнего индейского поселения на месте слияния рек Флинт и Теннеси.

Это курительная трубка, предположительно, из песчаника. Установили примерное время существования этого индейского племени, которые и сделали эту трубку – около 3000 лет назад.

Позже они заметили в трубке остатки никотина, тем самым подвинули известное на тот момент время, когда курили табак. Это был интересный факт для истории Северной Америки – табак их предки курили еще три тысячи лет назад.

После окончания исследований все находки, в том числе и курительная трубка, отправились в хранилище Алабамы.