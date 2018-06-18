Армия НЛО: В Лондоне сняли на видео множество инопланетных кораблей

Сегодня, 15:12

На территории Лондона очевидцы сняли на видео шокирующие кадры, которые ужаснули даже опытных уфологов. Британцы показали, как целая армия из НЛО появилась в небе.

Сообщается, что 18 июня 2018 года в Лондоне рано утром до восхода солнца на горизонте появилось множество инопланетных кораблей, которых было невозможно посчитать. Британцы, которые смогли собственными глазами увидеть летающие тарелки пришельцев, заявляют, что в небе точно были именно НЛО, которые массово издавали яркое свечение.

Пользователи Сети предполагают, что в лондонском небе НЛО могли перепутать с дронами со светодиодами, а также со стаей птиц или летучих мышей. На данный момент уфологи из Великобритании изучают полученное видео.