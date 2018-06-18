Корректировка биологических часов улучшает жизнь

Вчера, 23:15

Оказывается, биологические часы человека можно «переставлять». Такой вывод сделали ученые.

Группа исследователей из Biobank (Великобритания) провела анализ биологических часов человека и выявила, что их корректировка улучшает жизнь. В эксперименте принимали участие более 90 тысяч человек. Оказалось, что биологические часы часто заставляют принимать человека скоропалительные решения, например, вступление в брак или рождение ребенка. Незначительный сдвиг внутренних часов каждого человека может привести к негативным последствиям, например, ухудшению настроения или даже болезни.

Ученые выяснили, как можно удлинить» время биологических часов. Оказалось, что чаще всего, достаточно лишь изменить режим дня человека, его распорядок. Все оказалось очень просто. Нужно спать ночью, а бодрствовать днем. Биологические часы придут в норму. Человек будет чувствовать себя веселее и лучше.