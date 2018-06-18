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Уральская студентка придумала, как сделать колбасу полезной

Сегодня, 14:24

Студентка Аграрного университета из Екатеринбурга придумала добавлять в состав колбасы смолу акации.

Точнее, компонент под названием гуммиарабик, который из нее получают и применяют в качестве загустителя в кондитерских изделиях, для производства жевательных резинок и пива. Таким образом, уральская студентка придумала, как сделать колбасу полезней. 

Гуммиарабик не вызывает аллергии, как утверждают исследователи. Кроме того, он содержит пищевые волокна, которые благотворно влияют на пищеварительную систему человека, снижают уровень холестерина и сахара в крови человека. Этот ингредиент можно считать полезной пищевой добавкой. Он помогает в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, сахарного диабета.

Всего 2% гуммиарабика в составе продукта превращают колбасу в еще более полезный продукт. Остальное в купатах - это рубленое мясо, соль, перец и чеснок.

Уральские ученые предложили компонент, который "изобрела" их студентка, внедрить в производство колбасы и мясных изделий производителям мясных продуктов.

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