Земные сутки продлились на 6 часов из-за отдаления Луны

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Спутник продолжает отдаляться от планеты и сейчас, о чем гласят статистические сведения астрономов и геологов. Через какое-то время жители Земли могут начать жить совсем по другому расписанию, ведь день и ночь замедлятся.

Как заявили эксперты, сутки продлились на 6 часов из-за постоянного отдаления Луны. Увеличение расстояния между планетой и спутником напрямую связано с ослаблением влияния гравитационных полей друг на друга. Еще 1,5 млрд лет назад на Земле было по 18 часов в сутки, а сейчас этот показатель увеличен на 6 часов.

Более того, как настаивают астрономы, после изучения многих данных стало понятно, что Земля с Луной отдаляются друг от друга и сейчас, поэтому суточное измерение продолжает меняться. С каждым годом спутник располагается и вращается дальше от планеты на 38 мм.