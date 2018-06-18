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Американские ученые назвали лучший метод борьбы с депрессией

Сегодня, 13:52

Ученые из Иллинойского университета в США выяснили, как лучше бороться с депрессией: медикаментозно или с психоаналитиком.

Американские ученые проводили опыт на 63 людях, результаты которых получали из энцефалограммы. Половине из испытуемых прописали антидепрессанты, вторым – работу с психотерапевтами. Лучшим методом американцы назвали антидепрессанты.

Из-за нарушения работы головного мозга человек испытывает депрессивное состояние. Человек в депрессии теряет интерес ко всему, что его вдохновляло.

По мнению экспертов, психотерапевт имеет меньшее действие на состояние человека, чем антидепрессанты. Все дело в системе вознаграждения головного мозга. Когда у испытуемого наблюдается снижение электроактивности, человек впадает в депрессию.

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