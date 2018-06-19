Четырежды линзированый квазар обнаружен астрономами

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Это очень редкий объект, который можно наблюдать с Земли. Такая необычность линзирования квазара поможет астрономам изучать его с разных сторон. Можно будет больше узнавать о природе самой линзы.

В науке всегда интересно находить что- то необычное. Часто сначала ученые совсем не понимают, с чем столкнулись. Они тратят десятилетия, чтобы разобраться с новым и неизведанным. Так было и с квазаром. Квазары - это ядра галактик. Одна из них, например, - Млечный Путь. Квазары - очень интересные объекты. Внутри каждой галактики есть сверхмассивная черная дыра. Дыра постепенно поглощает окружающую ее материю. Материя скапливается снаружи самой дыры, в виде диска. Свет этот может быть ярче света ото всех звезд сразу. Так, недавно четырежды линзированный квазар был обнаружен учеными.

При помощи телескопа Pan-STARRS был обнаружен квазар, искаженный мощной гравитационной линзой. Квазар j014709+463037 (так назван из-за своих небесных координат) очень далеко от нас. Расстояние составляет примерно 11 миллиардов световых лет. Линза - это галактика, которая расположена в 5,6 миллиарда лет от Земли. Расположение линзы очень необычно. Она создает несколько разных видов квазара вокруг нее. Одно изображение видно снизу, а три сверху. Каждое изображение достигает нашей планеты через разное время. Для ученых-астрономов такая находка очень интересна. Ведь, если черная дыра «съест» газовое облако и «зажжется», то свечение будет видно нам в разных изображениях и в разное время.