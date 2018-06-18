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Врачи рассказали об опасности проживания в мегаполисе

Сегодня, 13:39

Жизнь в большом городе увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. Больше всего страдают жители мегаполисов из-за недостатка витамина D, который способен предотвратить появление рака.

Витамин отвечает за многие функции в организме, а его недостача способна привести к слабости, апатии и даже онкологии. Ученые из США рассказали об опасности проживания в мегаполисе для женщин. Врачи ранее заключили, что при высоком содержании витамина D у девушек сокращается риск появления рака молочной железы. Основной источник витамина - солнечные лучи. Рекомендуется гулять на свежем воздухе, загорать в утреннее время.

Однако маммолог Ирина Бурдина рассказала, что все-таки не стоит злоупотреблять нахождением на солнце, ведь переизбыток ультрафиолетового излучения действует наоборот и усугубляет проблемы в организме. Также не нужно долгое время находиться в солярии, который так любят девушки из мегаполисов. В погоне за загорелой кожей можно получить рак.

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