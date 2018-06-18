Ученые нашли продукты, которые помогут похудеть

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Испытание проводилось несколько недель, новый метод пробовали на добровольцах.

В Колумбийском университете решились провести эксперемент, чтобы проверить связь пряностей с похудением. Испытуемые на протяжении нескольких недель ели острую пищу, либо добавляли много пряностей, а также в рационе обязан быть был имбирь. Его добавляли в блюда или в чай. Таким образом ученые экспериментально нашли продукты, которые помогут похудеть.

По окончанию выяснилось, что с острыми приправами человек быстрее насыщается, ему хочется пить воду и меньше есть. Все дело в капсацине и интеринголе, содержащихся в имбире и перце чили. Эти компоненты вызывают жар в организме, тем самым ускоряют обмен веществ, усиливается потоотделение.

Ученые уверены, что нашли именно те самые продукты, покторые помогут похудеть. Также они убеждены в своем успешном исследовании и считают, что диетологам стоит прислушаться и применить их метод на практике.