Учёные: Аллергия на красное мясо может привести к заболеваниям сердца

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Отдельной категории людей данный продукт принимать в пищу противопоказано.

Американские учёные из Университета Вирджинии заявили, что им удалось установить причину возникновения заболеваний сердца у некоторых людей. Как выяснилось в ходе исследований, виной всему аллергия на красное мясо. Употребление данного продукта может привести к самым тяжёлым последствиям для отдельных пациентов.

Дело в том, что в нём содержится определённый аллерген. Если он попадает в организм, который испытывает сильную чувствительность к данному веществу, то это приводит к процессам, провоцирующим «засорение» артерий. Это является причиной возникновения различных болезней сердца, что в конечном итоге может закончиться смертью. В этой связи специалисты рекомендуют провериться в медучреждении на наличие данной чувствительности, чтобы вовремя предотвратить развитие опасного недуга.

Ранее учёные установили связь между холодом и болезнями сердца. Исследователи проанализировали показатели медицинских данных пациентов, которые обращались в больницу в разные времена года.