Ученые нашли способ защиты от рака груди

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Американские медики нашли связь между витамином D и уменьшением риска возникновения онкологии. Проводились исследования более пяти лет.

В Калифорнийском университете ученые проработали анализы более 7100 человек и в итоге нашли способ защиты от рака груди. Испытуемыми были женщины, которые на начале эксперимента не имели никаких заболеваний, связанных с грудью. В течение пяти с половиной лет у 77 женщин был обнаружен рак груди. Это показывает, что вероятность заболеть равна 512 случаев на 100 000.

Позже, когда проводились контрольные анализы, выяснилось, что у всех больных витамин D в организме был ниже нормы – меньше 20 нг/л. У всех же остальных в норме – не менее 60 нг/л. Медики рекомендуют увеличить дозу приема витамина, поскольку это обезопасит от заболевания раком груди, снизит риск на 22%.

Также врачи советуют женщинам употреблять молочные продукты, икру, рыбий жир, яичный желток. Из зелени включать в рацион петрушку, хвощ, крапиву. Также можно покупать в аптеке разные диетические добавки, содержащие витамин D.