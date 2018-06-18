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Жители Башкирии увидят полное затмение Луны и противостояние Марса

Сегодня, 11:35

Редкие явления произойдут в ночь на 28 июля. По данным представителей Уфимского планетария, космические тела окажутся рядом друг с другом.

В ночь на 28 июля местные жители Башкирии увидят полное затмение Луны и противостояние Марса. Общая длительность затмения равна 5,01 часа, а частное теневое затмение продлится 1,43 часа. По словам специалистов, Луна сменит цвет и это зрелище действительно прекрасно. Отмечается, что по продолжительности подобное лунное затмение происходит раз на 100 лет.

Во время противостояния Марса эта загадочная Красная планета становится на небосклоне в один уровень с Солнцем и Землей, в итоге отражение света уступает только всегда яркой Венере. Подобное явление происходит раз в 15-17 лет, не чаще.

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