Межпланетная станция "Хаябуса-2" смогла запечатлеть астероид Рюгю

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Японцам небесное тело напомнило их национальное блюдо. Ранее не удавалось узнать даже его форму.

Межпланетная станция, придуманная японцами, отправилась в космос 3 декабря 2014 года. Целью является доставить грунт с астероида Рюгю. Ученым известно, что он двигается по вытянутой орбите, которая еще и соприкасается с Марсом. Планируется, что «Хаябуса-2» в течение полугода будет проводить там работы, а именно – нужно провести исследование астероида с орбиты и взять пробу грунта. В конце 2020 году межпланетный аппарат вернется на Землю и ученые смогут исследовать капсулу с грунтом.

Сейчас станция находится в 920 километрах от астероида. Она смогла запечатлеть камерой ONC-T РЮГЮ, пока что это самые удачные для проведения исследований снимки. Японцы увидели «шарик», который напомнил им их национальное блюдо – данго. Также удалось выяснить примерные размеры Рюгю.

«Хаябуса-1», запущенный японцами ранее, в 2003 году, который был направлен также на исследование грунта, но уже другого астероида Итокава, из-за неполадок он не смог взять пробу.