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Ученые: Война может провоцировать у мужчин бесплодие

Сегодня, 10:23

Команда ученых из Израиля в ходе длительных наблюдений выяснили, что война и участие в боевых действиях негативно отражается на мужском здоровье. Медики утверждают, что стресс на войне может спровоцировать полное бесплодие.

Израильские учёные на протяжении восьми лет наблюдали за военными, которые участвовали в боевых действиях в секторе Газа. Наблюдения показали, что у таких мужчин значительно снижается активность сперматозоидов. Это происходит из-за сильных стрессов на военной территории.

Сообщается, что когда мужчины возвращались домой их репродуктивная функция восстанавливалась, однако 37% мужчин так и не смогли восстановить активность сперматозоидом и навсегда остались бесплодными.

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