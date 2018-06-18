Уфолог на снимках NASA нашел пришельца с Марса

Сегодня, 10:19

Существо с хлопающими глазами охраняло свою обитель.

Уфолог Скотт Уоринг заявил об обнаружении на Марсе пришельца. Специалист нашел на снимках NASA фигуру инопланетянина, который разгуливал по поверхности красной планеты. Фотографии были сделаны марсоходом Curiosity. Их аппарат передал на Землю несколько дней назад. Уорринг утверждает, что в объектив аппарата попал самый настоящий обитатель с Марса, который защищал своё жильё от сторонних глаз. Уфолог рассмотрел у инопланетянина «хлопающие глаза», что показалось ему удивительным и достойным внимания фактом. По мнению Уорринга, NASA тщательно скрывает от общественности факт наличия пришельцев, однако в этот раз учёные «прокололись», опубликовав в открытом доступе фото самого настоящего марсианина.

Ранее мы писали, что мужчина сфотографировал серого пришельца в своем доме за спиной сына. Мужчина решил сделать фото на память своего ребёнка, однако не ожидал, что в этот момент в кадр попадёт странное существо.