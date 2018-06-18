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Животное достигало рекордных 15 метров в длину, имея пасть размером со взрослого человека. Примечательно, что любое современное животное не выжило бы в схватке с рептилией.

Ученые рассказали о древней рептилии-убийце весом в полторы тонны. Исследователи отмечают, что титанобоа жил на нашей планете около 60 миллионов лет назад. Он обитал на территории современной Колумбии. Ископаемые останки, как рассказали учёные, были найдены в угольной шахте.

Проделав сравнительный анализ скелета, специалисты пришли к выводу, что титанобоа достигал в длину около 15 метров, а его вес переваливал за тонну. Говоря о древнем змее стоит отметить, что самая крупная змея современного мира – сетчатый питон с длинной в 7 метров. Кстати титанобоа был первым древним родственником удавов.

Таких огромных размеров змея достигала из-за тёплого климата Земли в древние времена. Тогда температура была в среднем 30-34 градуса по Цельсию, поэтому на планете гигантизм был присущ всем хладнокровным и не только.

Кстати древний удав питался только рыбой. Размеры не позволяли титанобоа передвигаться по суше, поэтому древний змей часто «конфликтовал» с гигантскими крокодилами и другими хищниками его времени.