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Ученые: Внутри Луны может существовать вода

Сегодня, 07:58

По результатам опытов ученые сообщили, что под поверхностью Луны может находиться вода. К такому выводу исследователи пришли после обследования метеорита.

На самом деле, на Луне может быть вода, а это значит, что на спутнике может существовать жизнь. По предположениям, вода находится внутри Луны. Ученые из университета Тохоку проанализировали части метеорита, упавшего на северо-западе Африки, и пришли к выводу, что лунный камень почти весь состоит из моганита. Этот камень образуется при помощи водорода и кислорода, которые входят в состав воды. Метеорит, попавший на Землю, мог быть частью земли на Луне, и отколоться из-за повышенной сейсмической активности. В будущем исследователи хотят более подробно изучить процесс появления моганита при помощи электронной микроскопии. Это поможет разгадать вопрос, который волнует ученых многие годы.

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