Американец снял секретные эксперименты NASA с НЛО над Хьюстоном

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Тестирование военных невидимых беспилотников или вторжение инопланетян - в Сети уфологи спорят насчёт видео с НЛО, снятого вчера в Техасе.

Американец по имени Шон снял секретные эксперименты NASA с НЛО над Хьюстоном, а видео выложил в сеть. Очевидец сообщает, что пытался запечатлеть нечто, что парило очень высоко в небе, значительно выше, чем летают пассажирские самолеты. Мужчина отметил, что поблизости есть аэропорт, который не занимается международными перевозками и, по его мнению, там происходит нечто странное. Залитый им видеоролик уже успели досконально разобрать и обсудить на YouTube-канале любителей паранормальных явлений Thirdphaseofmoon.

По предварительным данным, совместная резервная база «Эллингтон Филд» является общим объектом под управлением американских военными и NASA, расположена она на юго-востоке города. Именно там военные и могли производить экспериментальные полеты НЛО, полагает очевидец.

С тех пор, как видео попало в сеть, оно собрало более 7000 просмотров. Пользователи и эксперты-уфологи активно делятся своим мнением: «Это определенно какой-то беспилотник», - говорят одни, «Секретная операция NASA», - утверждают другие, «Какой удивительный улов», - отмечают третьи.