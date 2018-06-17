Ученые: Ногти могут рассказать человеку о его здоровье

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Изменение цвета и формы ногтевой пластины может сигнализировать о наличии серьезных заболеваний и других неприятностей, о чем свидетельствуют результаты исследований.

Ученые настаивают, что ногти могут рассказать человеку много тайн о его здоровье, особенно, если их носитель имеет нечто серьезное. Например, белые пятнышки на ногтях гласят об отсутствии цинка в организме, а происходит это во время депрессий или голодания. Просто белый цвет ногтей кричит о проблемах с печенью, поэтому с такими симптомами необходимо обратиться к врачу.

Если ногти приобрели желтый оттенок, то речь идет о курильщике со стажем, поэтому нужно задуматься и в этом случае. Другие изгибы, полоски, бугры и прочие видоизменения ногтевой пластины также происходят неспроста, а человеку необходимо обратиться к медикам и обследоваться максимально тщательно.