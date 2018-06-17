VistaNews.ru


Ученые: В мультивселенной существует инопланетная жизнь

Сегодня, 19:50

Ученые из Великобритании провели новое лабораторное исследование, которое предполагает, что в мультивселенной существует инопланетная жизнь. Об этом передает портал VladTime.

Группа ученых из Университета Дарема обнаружили все необходимые компоненты в мультивселенной для существования внеземной жизни. Необходимые значения силы тяжести, электромагнитной силы и темные энергии, которые важны для функционирования жизни, были недавно обнаружены физиками. Ученые утверждают, что мультивселенная существует одна, однако она наполнена многими Вселенными, где присутствует жизнь.

Кроме того, темная материя мультивселенной способна создавать новые звезды и планеты, утверждают ученые. Некоторые исследователи предполагают, что нужен новый закон физики, чтобы объяснить это явление, поскольку это ещё один шаг на пути объяснения странного мира мультивселенной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Исследователи NASA нашли 20 мест, где живут инопланетяне

Ученые: На отдаленных экзопланетах существует инопланетная жизнь

Ученые выяснили, что пришельцы живут в подземельях Марса

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем