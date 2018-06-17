Ученые: В мультивселенной существует инопланетная жизнь

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Ученые из Великобритании провели новое лабораторное исследование, которое предполагает, что в мультивселенной существует инопланетная жизнь. Об этом передает портал VladTime.

Группа ученых из Университета Дарема обнаружили все необходимые компоненты в мультивселенной для существования внеземной жизни. Необходимые значения силы тяжести, электромагнитной силы и темные энергии, которые важны для функционирования жизни, были недавно обнаружены физиками. Ученые утверждают, что мультивселенная существует одна, однако она наполнена многими Вселенными, где присутствует жизнь.

Кроме того, темная материя мультивселенной способна создавать новые звезды и планеты, утверждают ученые. Некоторые исследователи предполагают, что нужен новый закон физики, чтобы объяснить это явление, поскольку это ещё один шаг на пути объяснения странного мира мультивселенной.