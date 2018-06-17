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Инопланетные моллюски оккупируют воды ОАЭ

Сегодня, 19:09

Ученые ставят планете не самый позитивный диагноз, судя по внешнему виду и морфологии голожаберных организмов, которые ранее были почти не изучены.

Исследователи предупреждают международную общественность, что инопланетные моллюски уже оккупируют воды возле побережья ОАЭ. Разнообразие форм, расцветок и способов жизнеобеспечения голожаберных, свидетельствует о том, что ранее эти организмы не могли жить на нашей планете, а тем более зародиться и эволюционировать, как миллионы других видов. Ученые серьезно считают, что моллюски не зря выбрали акваторию вод у Эмиратов, потому как именно отсюда суда расходятся по портам всего мира.

Яйца этих гермафродитов могут прикрепляться к балластным отсекам морских контейнеров, которые обычно отходят из портов ОАЭ. Этот процесс может быть ответственным за интродукцию видов, которые выбрали главную нишу из тысяч километров маршрутов вдоль обширной торговой сети ОАЭ. Настораживает и то, что моллюски с удовольствием питаются токсинами, что говорит в пользу их инопланетного происхождения.

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