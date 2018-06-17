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Ученые предупредили Лондон о мощном землетрясении

Сегодня, 19:52

По прогнозам экспертов, минимум пятибалльные толчки ожидают жителей города, однако все может оказаться гораздо серьезнее. Причиной тому послужили сводки экспертов после изучения сейсмической активности за последнее время.

Ученые предупредили Лондон и всех его жителей о мощном землетрясении, которое может случиться уже скоро. Более того, в группе риска оказались владельцы квартир, расположенных в небоскребах, которые сделаны в основном из стекла и пластика. Именно эти сооружения могут быть повреждены больше всего, а находящиеся там граждане рискуют своими жизнями.

По словам экспертов, в Лондоне расположено сразу несколько тектонических разломов, а дальнейшее движение плит способно спровоцировать немалые толчки. Даже если произойдет землетрясение в 5 баллов, небоскребы все равно могут серьезно пострадать, не исключены и более глобальные последствия.

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