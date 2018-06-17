Ученые: Планирование дня может ввести в затяжную депрессию

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Американские ученые плотно занялись изучением причин, которые вызывают затяжную депрессию. Одним из таких факторов оказалось планирование дня.

Издание Journal of Marketing Research опубликовало работу американских ученых, которые провели 10 исследований на сотне студентов. В статье указано, что испытуемых поделили на три части. Первые не планировали ничего, другие – иногда записывали свои планы, третьи же планировали все до мелочей.

В ходе исследования выяснилось, что третья группа испытывала себя хуже всего, чувствовала вину за невыполнение пунктов плана. Это, по мнению экспертов, вгоняло испытуемых студентов в тоску и даже в депрессию.

Ученые пришли к выводу, что все же спонтанность и неожиданность необходимы человеку. Поэтому они советуют планировать только важные события. Планировать каждое движение не стоит, поскольку жизнь от этого приобретает пресный вид.