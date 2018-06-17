Учёные: Благодаря продуктовым талонам нельзя полноценно питаться

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У людей, которые ими пользуются, не хватает белка в организме из-за употребления мяса, которое подвергалось обработке.

Также на столе таких личностей почти не бывает фруктов, овощей и цельных злаковых культур. Зато они много потребляют сахар и сладкие напитки, что здоровью только вредит. Такие выводы сделали учёные из Университета Тафта. Они отметили, что продуктовые талоны просто не обеспечивают людей, у которых низкий доход. Полноценно пообедать или поужинать не получается благодаря им.

Это скорее перекус, который при постоянном употреблении приводит к негативным изменениям в организме. Такие результаты эксперты смогли вывести после опроса более, чем сотни миллионов человек. Специалисты призвали усовершенствовать систему продуктовых талонов, чтобы не обманывать таким образом потребителя.