Пауки-парашютисты используют свою паутину для полетов

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Гигантские пауки семейства Thomisidae, по словам немецких ученых, благодаря своей паутине исследуют метеорологическую ситуацию для полетов. Паутина помогает им понять направление и скорость ветра перед полетом. Пауки-парашютисты формируют из своей паутины при оптимальных условиях шар, похожий на парашют. Ветер поднимает эту конструкцию из паутины в воздух вместе с пауками-крабами.

В основном «перелетают» молодые пауки, чтобы спасти себя от каннибализма. Эти пауки настоящие «тяжеловесы», ведь их вес достигает 25 грамм, а длина – до 6 мм.

Такое открытие сделал ученый Мун Сон Чо, который задействовал в свой эксперимент 14 пауков. Пауки-крабы взлетали брюшком вверх, при этом поочередно поднимая ноги. Определив направление ветра, паук выпускает веер нитей, благодаря которым удается взлететь. Длина нитей, которые они выпускали, составила около трех метров — двух толстых нитей (в среднем 722 нанометра толщиной) и до 60 тонких нитей (в среднем 211 нанометров толщиной).