Учёные: Современные мужчины не склонны к частой смене партнёрш в сексе

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Сегодняшние параметры могут сравниться разве что с 20-ми годами прошлого века, по данным экспертов.

Одна из причин такого – интернет. В Сети молодым людям общаться гораздо проще, поскольку можно позволить себе более откровенно вести себя и даже рассуждать о самых неожиданных фантазиях. Реальная жизнь всего этого не предполагает, люди при встрече ведут себя существенно более закрыто. Часто даже назначенное свидание откладывается из страха, что всё окажется не так, как ожидалось.

Также, изучив сайты эротического содержания, современный мужчина желает, чтобы и у него интимная жизнь была такой же. Однако, в отличие от порноактрис, играющих свою роль, в реальности женщины не склонны сдавать позиции, позволяя повторить с собой всё, что было обнаружено в рамках интим-контента. Потому мужчины не хотят резко менять партнёршу, считая, что если это делать часто, то может встретиться та, которая даже на 1 % не будет соответствовать указанным параметрам.