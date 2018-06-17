VistaNews.ru


Учёные: Современные мужчины не склонны к частой смене партнёрш в сексе

Сегодня, 19:34

Сегодняшние параметры могут сравниться разве что с 20-ми годами прошлого века, по данным экспертов.

Одна из причин такого – интернет. В Сети молодым людям общаться гораздо проще, поскольку можно позволить себе более откровенно вести себя и даже рассуждать о самых неожиданных фантазиях. Реальная жизнь всего этого не предполагает, люди при встрече ведут себя существенно более закрыто. Часто даже назначенное свидание откладывается из страха, что всё окажется не так, как ожидалось.

Также, изучив сайты эротического содержания, современный мужчина желает, чтобы и у него интимная жизнь была такой же. Однако, в отличие от порноактрис, играющих свою роль, в реальности женщины не склонны сдавать позиции, позволяя повторить с собой всё, что было обнаружено в рамках интим-контента. Потому мужчины не хотят резко менять партнёршу, считая, что если это делать часто, то может встретиться та, которая даже на 1 % не будет соответствовать указанным параметрам.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Учёные развеяли пять главных мифов о сексе

Учёные: За отсутствие секса в браке несут ответственность мужчины

Эксперты назвали секс в старости лучшей профилактикой для организма

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем